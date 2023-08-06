مولدوفا: خروج عربات قطار شحن عن مسارها بسبب حرارة الطقس

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أعلنت السلطات في مولدوفا، اليوم الأحد، خروج ست عربات تحمل حبوبا في قطار مكون من 61 عربة عن مسارها، كان متجها إلى ميناء نهري في أوكرانيا.



وذكر جهاز السكك الحديدية في مولدوفا ، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" اليوم، أن عربات حبوب في قطار مكون من 61 عربة كان متجها إلى ميناء نهري في أوكرانيا خرجت عن مسارها بعدما أضعفت درجات الحرارة الشديدة، القضبان، مشيرا إلى أن السبب المبدئي للحادث هو ارتفاع درجة الحرارة للغاية، موضحا أن ست عربات تحمل الحبوب خرجت عن مسارها بينما كان القطار على جزء من خط " كولما - سيدير-لونجا " في الطريق إلى ريني، وهو مركز نقل أوكراني على نهر الدانوب.



يذكر أن المزارعين في مولدوفا يصدرون عادة الحبوب والبذور الزيتية إلى رومانيا وتركيا، ويستعدون لتصدير 800 ألف طن من محصول القمح هذا العام.