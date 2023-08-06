مد فترة المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة لـ9نوفمبر 2023

كتبت - مروة الغول

أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن مد أجل المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له حتى 9 نوفمبر 2023، وذلك بعد أن كان مفترض إغلاقها في 10 أغسطس 2023.

وجاء قرار مد موعد إغلاق المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له حتى 9 نوفمبر 2023، استمرارا لنجاح مؤتمر التعدين المصرى وبناء علي طلب الشركات المشاركة فى المؤتمر وذلك لمدة ثلاثة أشهر ليصبح 9 نوفمبر 2023 وحتى تتمكن جميع الشركات التى أبدت رغبتها فى المشاركة فى المزايدة من شراء كراسة الشروط وحزم البيانات وذلك حتي يتسني لها تقييم مناطق المزايدة - وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية علي الاستثمار فى مجال التعدين فى مصروذلك في إطار توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لتطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية.

وخلال شهر أبريل الماضى أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبه له بـ5 مناطق في الصحراء الشرقية (منجم البرامية، منجم عتود، منجم أم عود وحنجلية، فاطيري، حماطة).

وأوضحت الشركة على موقعها الإلكترونى أنه سيتم فتح باب التقدم للمزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة بداية من يوم 10 أبريل وحتى 10 أغسطس المقبل.