محو أمية 53 مواطنا بقرى ومركز برج العرب فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن مركز ومدينة برج العرب في الاسكندرية ، أنه فى إطار حرص الدولة علي القضاء علي محو الأمية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في القرى والمدن، شاركت الهيئة العامة لمحو الأمية في تقديم خدمات محو الأمية للمواطنين بمركز ومدينة برج العرب ، للحصول على مستوى من التعليم والوعي المحقق للطموحات الوطنية للارتقاء بجودة الحياة في هذه القرى ونشر التعليم.

وأضاف مركز ومدينة برج العرب ، أنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف اللواء طه زهيررئيس مركز ومدينة برج العرب حيث عقد امتحان محو أمية عدد 53 دارس، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بإدارة برج العرب.

وجاء ذلك بحضورمحمد عبدالبديع توفيق مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بقرية بهيج ، وصفاء على منسق وحدة السكان بالمركز .