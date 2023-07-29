تطوير ورفع كفاءة ميدان مجمع خدمات أبوصير ببرج العرب في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام مركز ومدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق المركز، من خلال زراعة النباتات المزهرة أمام مجمع خدمات أبوصير.

واضاف مركز ومدينة برج العرب ، ان إدارة الحدائق اليوم باستكمال زراعة النباتات المزهرة امام مجمع خدمات ابوصير، بجانب قص وتهذيب الاشجار ورفع المخلفات بشارع بهيج الرئيسى ،ورى المسطحات الخضراء بنطاق المركز، والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى ،بنطاق احياء ومراكز الإسكندرية .

وعلي صعيد آخر ،أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، على زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، لافتا أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى؛ وبالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " زراعة 100 مليون شجرة"

وأوضح الشريف؛ أنه تم زراعة نحو 138 شجرة مثمرة وغير مثمرة خلال الأسبوع السابع والأربعون بأحياء الإسكندرية منذ بداية تنفيذ المبادرة.

وأضاف ؛ أنه تم زراعة 297 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، فضلا عن زراعة 215 شجرة غير مثمرة بحى العجمى، وزراعة 98 شجرة مثمرة بنطاق حى شرق ، بالإضافة إلى زراعة 40 شجرة خاصة بأعمال الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة 16من الأشجار بحى المنتزة ثان



اعمال رفع كفاءة مجمع خدمات ايوصير ببرج العرب في الاسكندرية



تطوير ورفع كفاءة مجمع ابو صير برج العرب بالإسكندرية



