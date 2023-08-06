محافظ أسيوط: تنفيذ حملات لإزالة الاشغالات بشوارع مركز ومدينة صدفا وحى شرق

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تكليف رؤساء المراكز والأحياء باستمرار شن حملات دورية ومفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات بكل الطرق والشوارع بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية، وتخفيف الزحام علي المارة، موجهًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه هذه الإشغالات من اختناقات مرورية، وذلك لإعادة الانضباط إلي الشارع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رفع إشغالات وتعديات من بعض المحال التجارية والمخابز والمقاهي علي حرم الطريق ببعض شوارع مركز ومدينة صدفا وشارع الستين، ومحمود رشوان بحي شرق أسيوط خلال حملة إشغالات ومرافق تحت إشراف عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، وخالد إبراهيم عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، مناشدين المواطنين أصحاب المحلات التى تدار بدون ترخيص بسرعة التوجه إلي المركز التكنولوجى لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم، وتمت هذه الحملات بمشاركة مسئولي التراخيص والإشغالات والمرافق باستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية، مشيرًا إلي أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن.