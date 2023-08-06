إنجازات كبرى لحياة كريمة فى محافظة أسيوط.. دراسة تكشف التفاصيل

كتب محمود العمرى

تتواصل الإنجازات الكبرى لمبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط الملقبة بعاصمة الصعيد، وهى كذلك أكثر محافظات الجمهورية فقرًا، وبشكل عام، وصل إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القرى بمحافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 1930 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 43 مليارًا و598 مليون جنيه، فنجدها كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات

● في مجال الصرف الصحي: بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 149 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه.

● في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب بالمبادرة 149 مشروعًا بتكلفة ملياري و413 مليون جنيه.

● في مجال الصحة: بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 137 وحدة صحية بتكلفة إجمالية بلغت مليارًا و248 مليون جنيه، هذا بجانب إنشاء 39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه.

● في مجال التنمية المحلية: بلغ عدد مشروعات المجمعات الخدمية التي يتم تنفيذها بمختلف الوحدات المحلية والمدن 35 مشروعًا بتكلفة بلغت 358 مليون جنيه.

● في المجال الزراعي: بلغ عدد المشروعات 35 مشروعًا بتكلفة بلغت 259 مليون جنيه.

● في مجال الشباب والرياضة: بلغ عدد المشروعات 82 مشروعًا بتكلفة 366 مليون جنيه، حيث تم تطوير مراكز شباب وإنشاء مقرات وقاعات رياضية وتطوير وتنجيل ملاعب.

● في قطاع الطرق: بلغ عدد المشروعات 171 مشروعًا بتكلفة 198 مليون جنيه.

● في مجال الأبنية التعليمية: بلغ عدد مشروعات 131 مشروعًا تضم 1227 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية 431 مليون جنيه.

● في مجال الكهرباء: بلغ عدد المشروعات 149 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه.

● في مجال الري: بلغ عدد المشروعات 28 مشروعًا بتكلفة 733 مليون جنيه.

● هذا إلى جانب؛ إنشاء المجمعات السكنية والغاز الطبيعي، فضلًا مشروعات سكن كريم وإنشاء أسواق ومواقف.