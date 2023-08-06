قطاعات صناعية حقق نشاطها ارتفاعا فى مايو الماضى.. تعرف عليها

كتب ـ مدحت عادل

أعلن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايــو 2023.

وتشير بيانات الجهاز إلى القطاعات الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا في هذا الشهر وفقا لما يلي:

بلغ الرقم القيـاسي لصناعة المشروبات 330.17 خلال شهر مايــو الماضي مقارنة بشهر أبريل 2023 ، حيث بلغ 280.67 بنسبة ارتـفاع بلغت 17.64٪ وذلك لزيادة الطلب مع دخول موسم الصيف.

بلغ الرقم القيــاسي لصناعة المنتجات الغذائية 129.18 في شهر مايــو الماضي مقارنة بشهر أبريل 2023، حيـث بلغ 125.43 بنسبة ارتفاع بلغت 2.99٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

•بلغ الـرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية 57.21 في شهــر مايــو الماضي، مقــارنة بشــهــر ابريـــل 2023حيــث بلــــغ 58.25 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.79٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلــغ الرقم القيـاســي لصـناعة الحاسبات و المنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية 74.07 خـــلال شهــــر مايــو الماضي مقـــارنـــة بشــهر ابريـــل 2023 حــيــث بــلــغ 75.30 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 1.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

واجمالا سجل الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 105.64 خلال شهر مايــو 2023 (أولـي) مقابل 94.29 خلال شهر ابريـــل 2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 12.04٪.