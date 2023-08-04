أهم 10 سلع أدت إلى ارتفاع صادرات مصر إلى اليونان عام 2022

كتب مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور الصادرات المصرية إلى اليونان والتي سجلت 1.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3%،

ورصدت بيانات الجهاز أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى اليونان والتى جاءت وفقا لما يلى :

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليونان خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.3 مليار دولار.

2. أسمدة بقيمة 119.7 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.4 مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 49.4 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 38.7 مليون دولار.

6. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 21.5 مليون دولار.

7. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 15.4 مليون دولار.

8. ورق بقيمة 13.5 مليون دولار.

9. نحاس ومصنوعاته بقيمة 13.3 مليون دولار.

10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 418.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 409.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر واليونان لتصل إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%.