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شاهد قطعة أثرية على شكل إناء من الفخار بمتحف آثار الغردقة.. صورة

الأحد، 06 أغسطس 2023 04:00 ص
شاهد قطعة أثرية على شكل إناء من الفخار بمتحف آثار الغردقة.. صورة قطعة أثرية على شكل إناء من الفخار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يضم متحف أثار الغردقة عددا من القطع الأثرية النادرة، التى ترجع لعدد من العصور المختلفة، بينها قطع أثرية للعصر اليونانى الرومانى، حيث توجد قطعة أثرية نادرة ترجع لتلك العصر على شكل أنهار من الفخار. 

وقال مينا مكرم وكيل الشئون الاثرية بمتحف الغردقة، أن هى قطعة من الفخار تمثل إناء منتفخ البدن فى الوسط وله رقبة متوسطة الطول وفوهه دائرية الشكل ويرتكز الإناء على قاعدة مستوية  دائرية الشكل.
 
وأضاف وكيل الشئون الاثرية أن تلك القطعة تستخدم لحفظ رماد الموتى، كما يزخرف بدن الإناء من الخارج ببعض الزخارف النباتية والزخارف الهندسية والخطوط الدائرية باللون الأسود.

وتابع : وكذلك منظر بداخل أحد الأفاريز لمعبودة النصر فى شكلها المعتاد فى صورة سيدة مجنحة ترتدى فستان طويل ويوجد أعلى بدن الإناء أسفل الرقبة كتابة يونانية باللون الابيض، أن الإناء له مقبضين متقابلين وله مقبض آخر يمتد من أعلى البدن فى الجانب الآخر من الإناء .
 
وجدير بالذكر أن الأواني الفخارية والفخار بشكل عام حتى وإن كانت عبارة عن أوستراكات وكسرات صغيرة تعد من أكثر الأشياء التى يهتم بها المتخصصين فى علم الآثار حيث يُعتمد عليها بشكل كبير جداً فى التأريخ ومعرفة العصر الذى ينتمى إليه الموقع الأثرى الذى وجدت به . 
 
 
قطعة أثرية على شكل إناء من الفخار
قطعة أثرية على شكل إناء من الفخار
 

 


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