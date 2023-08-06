شاهد قطعة أثرية على شكل إناء من الفخار بمتحف آثار الغردقة.. صورة

وتابع : وكذلك منظر بداخل أحد الأفاريز لمعبودة النصر فى شكلها المعتاد فى صورة سيدة مجنحة ترتدى فستان طويل ويوجد أعلى بدن الإناء أسفل الرقبة كتابة يونانية باللون الابيض، أن الإناء له مقبضين متقابلين وله مقبض آخر يمتد من أعلى البدن فى الجانب الآخر من الإناء .

وجدير بالذكر أن الأواني الفخارية والفخار بشكل عام حتى وإن كانت عبارة عن أوستراكات وكسرات صغيرة تعد من أكثر الأشياء التى يهتم بها المتخصصين فى علم الآثار حيث يُعتمد عليها بشكل كبير جداً فى التأريخ ومعرفة العصر الذى ينتمى إليه الموقع الأثرى الذى وجدت به .