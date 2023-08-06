اليوم السابع
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تعرف على المشروعات المستهدفة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 23/2024

الأحد، 06 أغسطس 2023 01:00 ص
تعرف على المشروعات المستهدفة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 23/2024 طاقة شمسية
كتبت أسماء أمين

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بدأت مصر في التوجه نحو التحول للاقتصاد الأخضر كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، الاقتصاد الأخضر هو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدى الى تحسين حالة الرفاهية والانصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد من المخاطر البيئية.
 
وبذلت مصر جهودها للانتقال إلى التمويل المستدام والأخضر، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة بما في ذلك؛ التمويل المختلط، والسندات والصكوك الخضراء، والتمويل القائم على النتائج، وكذلك التمويل من أجل التنمية والمشروعات الخضراء ضمن التي يعمل عليها الصندوق السيادي المصري.
 

وعن المشروعات المستهدفة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 23/2024

 
1- تشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم 
2- نقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومى لتطوير الطُرُق بإجمالى أطوال 100كم
3- استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة فى إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة
4- الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250  ميجاوات
5- استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات
6- استكمال تجهيز الأراضى الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان 
 
 
 

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

الاقتصاد الاخضر

تغير المناخ

مشروعات الكهرباء



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