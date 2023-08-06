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بالأماكن والمواعيد.. خريطة قطع الكهرباء عن منطقة هضبة الأهرام بالجيزة

الأحد، 06 أغسطس 2023 09:00 ص
بالأماكن والمواعيد.. خريطة قطع الكهرباء عن منطقة هضبة الأهرام بالجيزة شبكات الكهرباء
كتبت – مرام محمد

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ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى عن منطقة هضبة الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذي أعلنه مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1م
-منطقة (د) مرحلة أولى.
-منطقة (ج) مرحلة أولى.
-منطقة (أ).
-منطقة (ح) بجوار نادي الحدائق.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م حتى الساعة 3م
-منطقة (ز) مرحلة أولى.
-منطقة (و) مرحلة أولى.
-منطقة (ح) مرحلة ثانية.
-منطقة (ن) مرحلة أولى.
-منطقة (و) مرحلة ثانية.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م الساعة 4م
-منطقة (و) مرحلة ثالثة.
-منطقة (ل) مرحلة أولى.
-منطقة (ح) مرحلة ثالثة.
 
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م
منطقة (د)ط
-منطقة (أ) مرحلة أولى.
-منطقة (ز) مرحلة ثانية.
-منطقة (ك) مرحلة أولى.
-منطقة (ل) مرحلة ثانية.
-منطقة (ص).
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5م حتى الساعة 6م
-منطقة (ط) مرحلة أولى.
-منطقة (أ) مرحلة ثانية.
-منطقة (ح) مرحلة رابعة.
-مساكن الرماية – طريق الفيوم.
-منطقة (ص).
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م
-منطقة (ع) مرحلة أولى.
-منطقة (ن).
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م حتى الساعة 9م
-منطقة (ن) مرحلة ثانية.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9م حتى 10م.
-مساكن الضباط بالرماية.
-بجوار صرف صحي الرماية.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م
منطقة (أ) مرحلة ثالثة.
-منطقة (ج) مرحلة ثانية.
-مساكن الظباط بالرماية.
 
المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12م
-منطقة (ز) مرحلة ثالثة.
-منطقة (ع) مرحلة ثانية.
-منطقة (ن) مرحلة ثالثة.
 
 
 
 

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مواعيد قطع الكهرباء في الدقي

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هضبة الأهرام



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