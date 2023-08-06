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انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات.. اليوم

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:13 ص
انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات.. اليوم انقطاع المياه
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 7 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرًا لأعمال التكريك التى تقوم بها مديرية الري بالقليوبية بنهر النيل أمام مأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة، والتي تتسبب في زيادة نسبة العكارة بالمياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

 


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