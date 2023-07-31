شركة التعمير والإسكان: ننفذ مشروعات مياه وصرف ومحطات معالجة بأكثر من 2 مليار جنيه

كتب أحمد حسن

حسن الفار: نولى أهمية كبيرة بمشروعات مبادرة حياة كريمة ونستهدف نهوها طبقا للجدول الزمنى

قال المهندس حسن الفار، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، أن الشركة تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات البنية التحتية والمرافق وتشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وأعمال الصيانة والتشغيل ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى ومحطات التحلية ومشروعات مبادرة حياه كريمة ، بتكلفة تتخطى الـ 2 مليار جنيه.

وأضاف المهندس حسن الفار، أن الشركة تولى اهتمام كبير بمشروعات مبادرة حياة كريمة فى عدد من المحافظات، موضحا أن هناك متابعة دورية بمعدلات ونسب التنفيذ وذلك لنهو تلك المشروعات طبقا للجدول الزمنى، وذلك للاستفادة منها، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لمواطنى القرى.

وأشار إلى أن الشركة تتولى أيضا إدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر والتى تعد أكبر محطة معالجة فى الشرق الأوسط والتى تتضمن 3 محطات معالجة فى محطة واحدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منها تخدم نحو 8 مليون مواطن فى محافظة القاهرة بواقع 1.5مليون متر مكعب يوميا.

يذكر أن تحالف شركة التعمير والإسكان للمرافق وشركة أكسيونا أجوا، قد فازا بعقد إدارة تشغيل وصيانة المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر بطاقة 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم، وذلك لمدة 8 سنوات مقبله، بقيمة إجمالية تصل لـ مليار و710 مليون جنيه.