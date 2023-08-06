النيابة تأمر بضبط شخصين هاربين فى واقعة مقتل خفير فى السلام

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة السلام ، بسرعة ضبط وإحضار شخصين اشتركا مع أخرين كانت النيابة أمرت بحبسهم، في واقعة قتل خفير بسبب الخلاف على حراسة ورشة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوفاة خفير خصوصي، متأثراً بإصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه بطلق ناري، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم "سلاح"،وبمواجهتهم أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "جار ضبطهم") لذات الخلافات.

ونجح رجال المباحث بإشراف اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية، حيث تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهارب.