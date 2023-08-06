اعرف أماكن ومواعيد سيارات الخدمة المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية طوال أغسطس

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أماكن و مواعيد تواجد منافذ خدمة العملاء المتنقله ، و أماكن تمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة فى شهر أغسطس و حتى 30 أغسطس الجارى ، وهى :

أولا منفذ خدمة عملاء متنقل شرق :

رافع محمد نجيب امام بنك مصر- سيدي بشر

من 9 صباحا ل 8 مساء

ثانيا منفذ خدمة عملاء متنقل وسط :

حتى 15 أغسطس بكلا من المنشيه ، امام فندق امون من 9ص : 2.30 ظهرا

بشاير الخير(3) القباري امام مسجد الشهيد إلهامي من 3 عصرا : 8 مساء ، من 16 أغسطس و حتى 31 أغسطس ، من 9ص: 8 مساء

ثالثا منفذ خدمة عملاء متنقل غرب:

-مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان

من 10 صباحا : 3.30 عصرا

- امام فرع شركة المياه بالبيطاش

من 4 عصرا ل 9 مساء

و أيام الجمعه من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس اماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وتقوم السيارات بتقديم الخدمات، تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير، سداد الفواتير.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزى للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التى تقدمها الشركة.