إصلاح كسر بخط مياه للشرب رئيسى 12 بوصة غرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، الإنتهاء من إصلاح كسر بخط 12 بوصة بشارع أسعد، تقاطع شارع عبيد حسن البديمي بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.
وتفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية وقيادات الشركة، موقع الحادث حيث تم إحضار معدات الحفر والإصلاح بعد التنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحي غرب الإسكندرية، وهيئه الطرق.
وتم التعامل مع الكسر بعد إحضار سيارات طوارئ المياه، والتي تحمل المياه الصالحة للشرب لأهالي المنطقة حتى إنتهاء الإصلاح وعودة الشئ لأصله.
من جهة أخرى تم انطلاق برنامج التدريب الصيفى لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ، تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، والمهندس اللواء أركان حرب محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وحرصا على تعليم الطلاب أحدث أساليب التعليم فى مجال المياه من الناحية النظرية والعملية.
وتحت إشراف المهندس جويده على سليمان رئيس قطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الجنوبية، وقامت شركة مياه الإسكندرية بالبدء في التدريب الصيفي للطلبة لكل من الصفين الثاني والثالث بالمدرسة الثانوية الصناعية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتم توزيع الطلاب على المحطات بجميع التخصصات المختلفة حتى يتسنى لهم زيارة كل المواقع والورش سواء كانت الكهربائيه أوالميكانيكية بجانب ورش العدادات والنجارة والسيارات.
كما تم وضع تدريب متخصص ومتميز لطلاب الصف الثالث والذين سوف يتخصصون في أربع تخصصات مختلفة وهي :
• تخصص تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
• تخصص تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
• تخصص ضبط جودة وكيماويات المعامل.
• تخصص تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه، وهو التخصص الأول والوحيد على مستوى الجمهوريه.
ويتم تبادل الطلاب إسبوعيا مع شركه الصرف الصحي بالإسكندرية حتى يستطيع الطالب تطبيق المناهج على الطبيعة، وعلى أيدى مهندسين خبراء فى كلا المجالين (المياه والصرف الصحى).
ويتم الإلتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية من خلال تدريب الطلاب على تطبيقات عملية يتم إلزام الطالب بها حرصا على سلامتهم وتأمينهم في بيئة العمل.
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