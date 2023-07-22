إصلاح كسر بخط مياه للشرب رئيسى 12 بوصة غرب الإسكندرية

وتفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية وقيادات الشركة، موقع الحادث حيث تم إحضار معدات الحفر والإصلاح بعد التنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحي غرب الإسكندرية، وهيئه الطرق.

وتم التعامل مع الكسر بعد إحضار سيارات طوارئ المياه، والتي تحمل المياه الصالحة للشرب لأهالي المنطقة حتى إنتهاء الإصلاح وعودة الشئ لأصله.