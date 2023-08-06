إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بمركز ناصر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر نشوب مشاجرة بين آخرين دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص مقيمين بقرية بهبشين بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 من أسرة واحدة.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي: ك.ح.ع 57 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس 7سم وجروح وسحجات متفرقه، سميه.ر.ح 55 عامًا، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس 9 سم جروح وسحجات متفرقة، جمال.ك.ح 32 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس 6 سم.