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11 ألف مواطن يتلقون الخدمة الطبية والعلاج مجانا من خلال 9 قوافل بقرى سوهاج

السبت، 05 أغسطس 2023 02:26 م
11 ألف مواطن يتلقون الخدمة الطبية والعلاج مجانا من خلال 9 قوافل بقرى سوهاج الخدمات الطبية العلاجية المجانية
سوهاج ـ عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الصحة بتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 11 ألف مواطن، وذلك من خلال 9 قوافل طبية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وخطة القوافل الطبية العلاجية والتي تقدم خدماتها للمواطنين بالقري والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا .
 
وأوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان للأهالي بقري " الريانية، نجوع الصوامعة شرق، العيساوية، المشايخ، هاشم عسيري، اولاد الشيخ، الاحايوة قبلي، الاحايوة شرق، و الكولا " بمراكز " أخميم، وساقلتة، ودار السلام"، حيث ضمت كافة التخصصات الطبية " الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة و التحاليل الطبية، والصيدلية "، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية ".
 
 

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