تقديم خدمات طبية لـ1608 حالات بقرية أسمنت فى مركز أبوقرقاص بالمنيا

قدمت مديرية الصحة بالمنيا خدماتها الطبية العلاجية المجانية لأهالى قرية أسمنت بمركز أبو قرقاص ضمن أعمال القوافل الطبية للقرى المستهدفة فى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ًباستمرار القوافل العلاجية المجانية خاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.



واستعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا فى تقريره أعمال القافلة الطبية بقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص بالمنيا خلال يومى 26 و27 من يوليو الجارى، حيث استفاد منها 1608 حالة، من خلال 5 عيادات متنقلة فى التخصصات المختلفة، شملت 247 حالة جراحة، و411 أطفال، و219 باطنة، و37 نساء، و108 أسنان، و161 رمد، و244 جلدية، و49 تنظيم أسرة، و89 انف واذن وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، إلى جانب إجراء تحليل لــ 148 حالة وحالة موجات صوتية، و6 حالات أشعة سينية، و90 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و11 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى بحضور 117 من أهالى القرية.