يقوى المخ.. زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بالخرف

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تقلل إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي من خطر الإصابة بالخرف أو الوفاة بسببه، وفقًا لدراسة أجرتها كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، أن فوائد زيت الزيتون لصحة القلب راسخة ، إلا أنه يحتوي على بعض المركبات التي قد تدعم أيضًا صحة الدماغ، أحد هذه المركبات هو مادة البوليفينول ، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ويمكن أن تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر وباركنسون، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".



ما هو التركيب الكيميائي لزيت الزيتون؟ يصنف زيت الزيتون على أنه دهون صحية لاحتوائه على حمض الأوليك (50-80٪) إلى جانب الدهون المتعددة غير المشبعة وحمض اللينوليك وحمض ألفا لينولينيك، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي زيت الزيتون على مركبات ثانوية مثل توكوفيرول (فيتامين هـ) والسكوالين والكاروتينات والمركبات الفينولية التي تعزز خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.



كيف يمكن أن يساعد زيت الزيتون في تقليل مخاطر الوفاة من الخرف؟

في حين أن زيت الزيتون لا يمكن أن يعالج الخرف، تشير بعض الأبحاث إلى أن إدراجه في النظام الغذائي للفرد قد يكون له فوائد محتملة لصحة الدماغ ، بما في ذلك دور محتمل في الحد من خطر الإصابة بالخرف.

بعض الفوائد الصحية لاستهلاك زيت الزيتون:

• زيت الزيتون غني بالمركبات المضادة للأكسدة مثل البوليفينول وفيتامين E ، والتي تساعد في تحييد الجذور الحرة الضارة في الدماغ. يمكن لهذه الجذور الحرة أن تتلف الخلايا وتؤدي إلى تلف إدراكي مرتبط بالعمر.

• الحد من التهاب الدماغ يقلل من مخاطر الأمراض التنكسية العصبية مثل الخرف. تحتوي مادة البوليفينول والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى في زيت الزيتون على تأثيرات مضادة للالتهابات تضمن نتائج أفضل لصحة الدماغ.

• زيت الزيتون يعزز تدفق الدم في الجسم ويحسن وظيفة بطانة الأوعية الدموية، ونتيجة لذلك ، فإن توصيل الأكسجين والمواد الغذائية يكون سلسًا ويؤدي إلى اتصال وظيفي أكثر صحة بين مناطق الدماغ المختلفة.



ما هي كمية زيت الزيتون التي يجب أن تستهلكها كل يوم؟

تتراوح الكمية اليومية الموصى بها من زيت الزيتون من ملعقة كبيرة إلى أربع ملاعق كبيرة. ومع ذلك ، نظرًا لأن زيت الزيتون كثيف السعرات الحرارية ، فمن الأهمية إدارة الحصص ، خاصةً للأفراد الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن.