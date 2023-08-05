وزير الدفاع الروسى يبحث مع وزير الصناعة والتجارة سير عملية تزويد الجيش بالذخيرة

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عقد وزيرا الدفاع، والصناعة والتجارة الروسييين سيرجى شويجو، ودينيس مانتوروف، اليوم /السبت/، اجتماعا مع رؤساء مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية؛ لبحث سير تزويد الجيش بالأسلحة والعتاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أذاعته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "عقد الوزير شويغو فى مقر القيادة الموحدة للجيش الروسى اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، بحضور كبار المسؤولين فى الوزارتين ومؤسسات الصناعات العسكرية الروسية؛ لبحث سير تنفيذ حجوزات الجيش على الأسلحة والعتاد والإمدادات الأخرى".



ودأبت أوكرانيا على المطالبة من الحلفاء الغربيين تزويد قواتها على الخطوط الأمامية، بالمزيد من الذخائر، فى وقت يكثف فيه الجيش الروسى من هجماته فى شرق وجنوب أوكرانيا.



وبدأ الهجوم المضاد الأوكرانى فى جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك واتجاهات زابوروجيه فى 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما فى ذلك دبابات "ليوبارد". وفى المقابل قال وزير الدفاع الروسى إن "العدو لم يحقق أهدافه فى أى اتجاه، وتكبد خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات الغربية الصنع من بولندا والولايات المتحدة وفرنسا".



وفقًا لشويغو، تشير الاستخبارات الغربية إلى الفعالية العالية للدفاع الروسى والضربات الوقائية التى تشنها القوات المسلحة الروسية.