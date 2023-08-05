هتوصل الدائرى فى دقيقة.. مطالع ومنازل جديدة لمحور عمرو بن العاص للقادم من شارع ترسا

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن قرب تشغيل عدد من قطاعات محور عمرو بن العاص الجديد ، والذى يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائرى بمنطقة منشأة البكارى، وذلك بالتزامن مع إنجاز نسب العمل بعدد كبير من أجزاء المحور منها مطالع ومنازل المحور للقادم من شارع الهرم.

وأكدت المحافظة قرب انتهاء العمل بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص في الاتجاه القادم من شارع ترسا، والتي وصل حجم الإنجاز بها حوالي 80%، مشيرة إلى أن بانتهاء العمل بها سيتمكن قائدي المركبات من الوصول إلى الطريق الدائري في حوالي دقيقة واحدة، قائلة: "بوجود المطالع والمنازل الجديدة يمكنك الوصول للطريق الدائري من شارع ترسا، ففي حالة قدومك من منطقة الطالبية عبر شارع ترسا وقمت بالدخول إلى شارع المحولات يمكنك الوصول إلى الطريق الدائري من خلال مطلع محور عمرو بن العاص بمنتصف شارع المحولات".

وأشارت المحافظة إلى أن المحور يعد أحد أهم وأبرز مشروعات الطرق والكباري التي تنفذ بالمحافظة، لما سيحققه من انسيابية مرورية في إقليم القاهرة الكبرى، منوهة بأنه جار العمل على توسعة المحور وعمل امتداد له ليتم ربطه بمحور المنشية والمتجه إلى مناطق أحمد عرابي وسفينكس.

يُذكر أن محور عمرو بن العاص ينفذ بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال ربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4,9 كم.