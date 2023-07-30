محور عمرو بن العاص..يربط الدائرى من المريوطية إلى منشأة البكارى بـ 12حارة مرورية

كتبت - مرام محمد

يعد محور عمرو بن العاص الجديد، الذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، أحد أبرز المشروعات القومية الجديدة الجارٍ تنفيذها بمحافظة الجيزة، لما سيحققه من انسيابية مرورية في إقليم القاهرة الكبرى وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.

يربط مشروع المحور بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال ربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4,9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

ومن ناحيته، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء أحياء الهرم والطالبية بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتسليم المواقع المتبقية ضمن مسار مشروع محور عمرو بن العاص، والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لوضع مخطط شامل لمسارات الحركة أسفل وبمحيط المشروع وتسهيل حركة المرور خاصة في تقاطعاته مع المحاور المرورية الرئيسية كشوارع الهرم والملك فيصل وترسا وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الموازية والعمودية على المحور لتحقيق طفرة فى الحركة المرورية بنطاق أحياء الهرم والطالبية.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة أن تشمل أعمال التطوير تحقيق نهضة مرورية شاملة أسفل وبمحيط المحور وتخصيص الساحات الفارغه أسفله لإقامة ساحات انتظار للسيارات والتنسيق بين الأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل والشركات المنفذة للأعمال لرفع ناتج أعمال الإنشاء والتطوير أولاً بأول ومنع تراكم المخلفات بأي من قطاعات العمل ومحيطها.