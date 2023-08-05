مقتل ربة منزل فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات فى الرقبة والبطن داخل منزلها بعزبة أبوعيادة وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من منزلها.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى التل الكبير المركزى بوصول "جيهان.أ.م" 47 عاما ربة منزل مقيمة عزبة أبو عيادة جثة هامدة مصابة بعدة طعنات بالرقبة والبطن والرأس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز التل الكبير إلى مكان البلاغ وبسؤال زوجها "الشوادفى.ا.م" 58 عاما موظف بهيئة الأوقاف قال إنه أثناء عودته من عمله وبرفقته أولاده عثر على زوجته مسجاة على ظهرها بطرقة المنزل ومصابة بعدة طعنات واكتشافه سرقة 2 تابلت وخاتم ذهب ومبلغ مالى 300 جنيه وأنه قرر نقلها للمستشفى لإسعافها ولكنها كانت فارقت الحياة ولم يتهم أحدا بقتلها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتكليف ضباط مباحث مركز التل الكبير بسرعة إجراء التحريات والتوصل إلى مرتكبى الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من جهودهم لكشف لغز الجريمة والقبض على مرتكبيها والقبض عليهم واستعادة المسروقات.