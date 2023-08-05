مصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات فى سلوفينيا

أ ش أ

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في سلوفينيا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في ظل موجة الطقس القاسي التي تجتاح أوروبا.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم /السبت/، أن الفيضانات اجتاحت مساحات واسعة من سلوفينيا ما تسبب في قطع الطرق والكباري وغمر المباني ودفع السلطات إلى إجلاء قرابة 4 آلاف شخص من مدينة "سيلج" بسبب ارتفاع مستوى مياه الأنهار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء روبرت جولوب إن الفيضانات وصلت لمستوى قياسي إذ قد تكون الأكبر منذ استقلال سلوفينيا في عام 1991.

وتابع "نحن نطلب كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها...أدعو الجميع للبقاء في المنزل ما لم يكن هناك ضرورة قصوى للخروج".