مصرع موظف فى مشاجرة أسرية بسبب الميراث فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى موظف مصرعه نتيجة إصابته بذبحة صدرية طارئة فى مشاجرة أسرية، بسبب الميراث فى قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين أم وولديها طرف أول وبين أحد أبنائها طرف ثان فى قرية نفيشة دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة وتم السيطرة عليها والقبض على أطرافها وتبين وفاة "هانى. إ.م" 40 عاما موظف بأحد شركات البترول نتيجة إصابته بذبحة صدرية.

وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة نتيجة ذبحة صدرية طارئة، وبمناقشة أهليته لم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.