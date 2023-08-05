مصرع شاب من الدقهلية غرقا في شواطئ بورسعيد

الدقهلية _محمد الحبشي

لقي شاب من مدينة المنزلة بشمال محافظة الدقهلية، مصرعه غرقا أثناء الاستحمام مع شقيقه في أحد شواطئ مدينة بورسعيد، وتم انتشال الجثمان وتحويله لمستشفي بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوردود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بتلقي إشارة من مستشفي بورسعيد، بغرق شاب من مدينة المنزلة في بحر بورسعيد.

وتم انتقال قوة أمنية إلي مستشفي بورسعيد، وبالفحص والتحري، تبين مصرع إسلام الشاذلي عبدالحميد، 18 عاما، مقيم مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء الإستحمام في بحر بورسعيد رفقة شقيقه.

تم انتشال الجثمان بمعرفه فريق الإنقاذ النهري، بشاطئ بورسعيد، وتحويله لمشرحة مستشفي بورسعيد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.