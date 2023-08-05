اليوم السابع
Ads
السبت، 05 أغسطس 2023 12:40 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب من الدقهلية غرقا في شواطئ بورسعيد

السبت، 05 أغسطس 2023 12:39 ص
مصرع شاب من الدقهلية غرقا في شواطئ بورسعيد إسعاف - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقي شاب من مدينة المنزلة بشمال محافظة الدقهلية، مصرعه غرقا أثناء الاستحمام مع شقيقه في أحد شواطئ مدينة بورسعيد، وتم انتشال الجثمان وتحويله لمستشفي بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوردود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بتلقي إشارة من مستشفي بورسعيد، بغرق شاب من مدينة المنزلة في بحر بورسعيد.
 
وتم انتقال قوة أمنية إلي مستشفي بورسعيد، وبالفحص والتحري، تبين مصرع إسلام الشاذلي عبدالحميد، 18 عاما، مقيم مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك أثناء الإستحمام في بحر بورسعيد رفقة شقيقه.
 
تم انتشال الجثمان بمعرفه فريق الإنقاذ النهري، بشاطئ بورسعيد، وتحويله لمشرحة مستشفي بورسعيد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

مصرع شاب

غرق شاب

المنزلة

بورسعيد

شاطئ بورسعيد

وفاه شخص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة