محافظ قنا يتفقد الملتقى التوظيفى بالمعسكر الدائم

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد أحمد عصمت، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا، ومحمد عادل عمر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، والدكتورة هدى سعد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والدكتورة منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى أبوجبل وكيل مديرية الشباب والرياضة، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن الملتقي التوظيفي يوفر 3 آلاف فرصة عمل ، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمتوسط مرتب يصل إلي 4 آلاف جنيه شهريا، وذلك من خلال 30 شركة تعمل في مجالات الأمن والحراسة، التمويل والمحاسبة، عمال إنتاج، مندوبين، مشيرا إلي أن اليوم الأول شهد استقبال أكثر من 800 شاب وفتاة، داعيا الشباب إلى المشاركة فى الملتقى لمعرفة الفرص المتاحة بسوق العمل وقَبول أقرب الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم لكي تتكون لديه الخبرة العملية اللازمة لتحقيق آماله وطموحاته مستقبلا، مشيرا إلى أن الملتقي يستقبل الحضور من الساعة 10 صباحا حتي 5 مساء.

وأضاف الداودي، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للحد من البطالة، مشيرا إلى أن معدل البطالة بدأ في التراجع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو نتيجة منطقية لما تقوم به الدولة من مشروعات قومية كبرى وما يُعقد من ملتقيات توظيف تُسهم في توفير فرص عمل كريمة ولائقة لشباب مصر الواعد.

وأكد الداودي، أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص التي تتوافر لديها فرص عمل للشباب، ويتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل، لافتا إلي أن مؤسسة حياة كريمة توفر أتوبيسات لنقل الشباب من مراكز اقامتهم إلي الملتقي ذهابا وعودة، وتم الإعلان عن مواعيد واماكن تحرك الأتوبيسات في منشور سابق علي صفحة المحافظة ، متمنيا التوفيق للجميع في الحصول علي فرصة عمل مناسبة.

واطمأن محافظ قنا، من ممثلي الشركات المشاركة بالملتقي، على مستوى الأجور والمميزات التى تقدمها تلك الشركات للراغبين فى العمل بها، بما يضمن حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مؤكدا على أهمية تناسب الأجور مع خبرات الباحث عن العمل.