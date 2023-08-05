قتلى ومفقودون وتضرر نحو 3 ملايين شخص بسبب الأمطار في الصين

وكالات

أعلنت السلطات المحلية الصينية أن شخصا لقي حتفه، في حين اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين، بعدما ضربت أمطار غزيرة مدينة شولان في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين.

وقالت السلطات المحلية في مقاطعة خبي بشمالي الصين، اليوم السبت، إنها أجلت أكثر من 1.54 مليون شخص حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة، بسبب هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

وقال مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة إن من بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، جاء 961200 شخص من المناطق التي تُخزّن وتحتجز مياه الفيضانات في المقاطعة.

ووسط التأثيرات الناجمة عن الإعصار "دوكسوري"، اجتاحت أمطار غزيرة معظم أجزاء مقاطعة خبي منذ يوم 27 يوليو الماضي، حيث عانى إجمالي 883 بلدة في 98 منطقة على مستوى المحافظة من الفيضانات الناجمة عن الأمطار، ما أدى إلى تضرر أكثر من 2.22 مليون شخص.

وحتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة ، أرسلت مقاطعة خبي 3385 مجموعة عمل وحشدت مواد بقيمة 150 مليون يوان (حوالي 21 مليون دولار أمريكي) لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.

وحتى الآن، شارك أكثر من 300 فريق مهني للإنقاذ و6913 شخصاً في أعمال الإنقاذ في الموقع بمدينة تشوهتشو، إحدى أكثر المناطق المنكوبة تضرراً في خبي.

وأبقت مدن لانغفانغ، وهنغشوي، وباودينغ في مقاطعة خبي على حالة الاستجابة الطارئة من المستوى الأول لمواجهة الفيضانات والإعصار.

ويوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ للسيطرة على الفيضانات يتألف من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الأكثر خطراً بينها.