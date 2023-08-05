اليوم السابع
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فرص عمل للشباب فى الجيزة بمرتبات مجزية.. اعرف طريقة التقديم

السبت، 05 أغسطس 2023 01:36 م
فرص عمل للشباب فى الجيزة بمرتبات مجزية.. اعرف طريقة التقديم محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل للشباب (عضو فريق) في أحد المطاعم بفرع أكتوبر (الحصري والشيخ زايد).
 
وأوضحت المحافظة مزايا الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو الآتي: (المؤهل من متوسط - السن من 21 حتى 30 سنة - ذكور فقط - 9 ساعات عمل - موقف من التجنيد - لا تقبل الطلبة - مرتبات مجزية + إضافي - تأمين طبي واجتماعي). 
 
وأشارت إلى أن على الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".
 
 
 
 
 

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