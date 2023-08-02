محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة للشباب برواتب مجزية وفرص للتدريب

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل جديدة للشباب فى أحد الفنادق، وذلك برواتب مجزية ومزايا تأمينية.

وأوضحت المحافظة أن الوظائف المطلوبة تتضمن (مدير ليلي المكاتب الأمامية – موظفة علاقات نزلاء – مساعد مدير مبيعات – تنفيذي مبيعات – مساعد كبير مهندسين – مساعد مدير مشتريات – رئيس قسم – مطبخ – مساعد رئيس قسم مطبخ – طباخ أول).

وأشارت المحافظة إلى أن الوظائف المطلوبة تشترط الشروط الآتية: (ألا يزيد السن عن 30 سنة – خبرة سنتين على الأقل – إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف الأربع الأولى – خبرة فى مجال الفنادق).

وأكدت المحافظة أن الوظائف المطلوبة تتيح للمتقدمين المزايا الآتية: (مرتبات مجزية ومزايا مادية أخرى – تأمينات اجتماعية وطبية – تدريب وتطوير – بيئة عمل مميزة).

وأوضحت محافظة الجيزة مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".