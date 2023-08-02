اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 12:07 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة للشباب برواتب مجزية وفرص للتدريب

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:45 ص
محافظة الجيزة تعلن عن وظائف جديدة للشباب برواتب مجزية وفرص للتدريب محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل جديدة للشباب فى أحد الفنادق، وذلك برواتب مجزية ومزايا تأمينية.

وأوضحت المحافظة أن الوظائف المطلوبة تتضمن (مدير ليلي المكاتب الأمامية – موظفة علاقات نزلاء – مساعد مدير مبيعات – تنفيذي مبيعات – مساعد كبير مهندسين – مساعد مدير مشتريات – رئيس قسم – مطبخ – مساعد رئيس قسم مطبخ – طباخ أول).

وأشارت المحافظة إلى أن الوظائف المطلوبة تشترط الشروط الآتية: (ألا يزيد السن عن 30 سنة – خبرة سنتين على الأقل – إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف الأربع الأولى – خبرة فى مجال الفنادق).

وأكدت المحافظة أن الوظائف المطلوبة تتيح للمتقدمين المزايا الآتية: (مرتبات مجزية ومزايا مادية أخرى – تأمينات اجتماعية وطبية – تدريب وتطوير – بيئة عمل مميزة).

وأوضحت محافظة الجيزة مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".


وظائف

فرص عمل

فرص عمل للشباب

توظيف

الجيزة

محافظة الجيزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يوجه بإطفاء اللوحات الإعلانية على الطرق ولوحات المحلات المبهرة

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 05:16 ص

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.66%

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 11:00 ص

محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

الإثنين، 31 يوليو 2023 08:27 م

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه 1500 مم بأرض البحر فى الطالبية

الجمعة، 28 يوليو 2023 05:12 م

محافظة الجيزة تعلن مد خطوط الصرف الصحى لـ153 شارعا فى البدرشين

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة