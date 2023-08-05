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غلق كلى لشارع الأزهر بسبب هبوط أرضى أمام مستشفى الحسين

السبت، 05 أغسطس 2023 03:44 م
غلق كلى لشارع الأزهر بسبب هبوط أرضى أمام مستشفى الحسين أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة بشارع الأزهر لوجود هبوط أرضى أمام مستشفى الحسين.. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأزهر فى الاتجاه القادم من كوبرى الأزهر اتجاه صلاح سالم.. وذلك اعتباراً من الساعة الـ12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2023 لمدة يومين فقط على النحو التالى..
 
- غلق مطلع كوبرى الأزهر من ميدان الأوبرا وتحويل حركة المرور إلى مناطق ميدان العتبة وصولاً لشارع الجيش.
- غلق مدخل شارع الأزهر من شارع بورسعيد وتحويل حركة المركبات اتجاه شارع بورسعيد فميدان الجيش.
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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