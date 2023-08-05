علامات تشير إلى أن أوتار الركبة ضعيفة وطرق لدعمها

كتبت فاطمة خليل

علامات ضعف وضيق أوتار الركبة إذا كنت تجلس معظم اليوم، فمن المحتمل أن تكون أوتار الركبة ضعيفة وضيقة، فيما يلي بعض العلامات التي يجب ملاحظتها إذا كانت أوتار الركبة ضعيفة، واتخاذ الإجراء الصحيحة لجعلها قوية وصحية. الانحناء للأمام إذا لم تتمكن من الانحناء للأمام دون التراجع بشكل مفرط فمن المحتمل أن تكون أوتار الركبة ضعيفة. ثني الركبة المحدود عضلات أوتار الركبة هي مجموعة من ثلاث عضلات تمتد على طول الجزء الخلفي من الفخذ من الورك إلى أسفل الركبة مباشرة، وتتيح هذه العضلات تمديد الساق للخلف وثني الركبة - ما يساعدك على المشي وصعود السلالم وأداء القرفصاء وأداء العديد من حركات الساق الأخرى، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.إذا كنت تجلس معظم اليوم، فمن المحتمل أن تكون أوتار الركبة ضعيفة وضيقة، فيما يلي بعض العلامات التي يجب ملاحظتها إذا كانت أوتار الركبة ضعيفة، واتخاذ الإجراء الصحيحة لجعلها قوية وصحية.إذا لم تتمكن من الانحناء للأمام دون التراجع بشكل مفرط فمن المحتمل أن تكون أوتار الركبة ضعيفة.

إذا كان ثني ركبتك محدودًا ، مما يعني أنه لا يمكنك ركل كعبك للخلف ، فقد تكون أوتار الركبة لديك ضعيفة. الألم هذه علامة شائعة وغالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ - لديك آلام في الركبة والورك وأسفل الظهر إنهم يعوضون عن تلك العضلات الضعيفة.



فيما يلي بعض التمارين التي يشاركها الخبراء لمساعدتك في تقوية عضلات الركبة تمرين الساق يتطلب هذا التمرين رفع كعبيك تجاه الأرداف إذا لم تستطع طرحها بالكامل، فابدأ صغيرًا. يمكنك الذهاب في المنتصف الطريق لأعلى يمكنك حمل كرسي للدعم.



يمكنك أيضًا القيام بها أثناء الاستلقاء على حصيرة اليوجا أو سريرك كرر التمرين 10 مرات ومع ذلك ، لا تدفع إذا كان جسمك لا يسمح بذلك. التمرين الثانى