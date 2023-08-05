اليوم السابع
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علامات تشير إلى أن أوتار الركبة ضعيفة وطرق لدعمها

السبت، 05 أغسطس 2023 06:00 م
علامات تشير إلى أن أوتار الركبة ضعيفة وطرق لدعمها أوتار الركبة ضعيفة
كتبت فاطمة خليل

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عضلات أوتار الركبة هي مجموعة من ثلاث عضلات تمتد على طول الجزء الخلفي من الفخذ من الورك إلى أسفل الركبة مباشرة، وتتيح هذه العضلات تمديد الساق للخلف وثني الركبة - ما يساعدك على المشي وصعود السلالم وأداء القرفصاء وأداء العديد من حركات الساق الأخرى، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

علامات ضعف وضيق أوتار الركبة

إذا كنت تجلس معظم اليوم، فمن المحتمل أن تكون أوتار الركبة ضعيفة وضيقة، فيما يلي بعض العلامات التي يجب ملاحظتها إذا كانت أوتار الركبة ضعيفة، واتخاذ الإجراء الصحيحة لجعلها قوية وصحية.

الانحناء للأمام

إذا لم تتمكن من الانحناء للأمام دون التراجع بشكل مفرط فمن المحتمل أن تكون أوتار الركبة ضعيفة.

ثني الركبة المحدود

إذا كان ثني ركبتك محدودًا ، مما يعني أنه لا يمكنك ركل كعبك للخلف ، فقد تكون أوتار الركبة لديك ضعيفة.

الألم

هذه علامة شائعة وغالبًا ما يتم تشخيصها بشكل خاطئ - لديك آلام في الركبة والورك وأسفل الظهر إنهم يعوضون عن تلك العضلات الضعيفة. 
 
فيما يلي بعض التمارين التي يشاركها الخبراء لمساعدتك في تقوية عضلات الركبة

تمرين الساق

يتطلب هذا التمرين رفع كعبيك تجاه الأرداف إذا لم تستطع طرحها بالكامل، فابدأ صغيرًا. يمكنك الذهاب في المنتصف الطريق لأعلى يمكنك حمل كرسي للدعم.
 
 يمكنك أيضًا القيام بها أثناء الاستلقاء على حصيرة اليوجا أو سريرك كرر التمرين 10 مرات ومع ذلك ، لا تدفع إذا كان جسمك لا يسمح بذلك.

التمرين الثانى

يتطلب هذا التمرين البسيط والفعال منك ثني ركبتيك قليلاً ، والمفصلة عند الوركين ، والحفاظ على العمود الفقري مستقيماً. ادفع مؤخرتك للخلف وانحني للأمام بقدر ما تستطيع دون أن تقلب ظهرك قم بأداء 10 عدات.

إطالة أوتار الركبة

اجلس على كرسي وضع إحدى رجليك مستقيمة مع توجيه أصابع القدم لأعلى انحن قليلاً للأمام واستمر لمدة 20 إلى 30 ثانية. استرخ وقم بتبديل الساقين.

 


أوتار الركبة ضعيفة

اعراض ضعف أوتار الركبة

أوتار الركبة

ضعف الركبة



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