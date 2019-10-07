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أسباب وأعراض قطع وتمزق أوتار الركبة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 01:00 ص
أسباب وأعراض قطع وتمزق أوتار الركبة الركبة-صورة ارشيفية
كتبت ـ فاطمة خليل

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قطع أو تمزق أوتار الركبة من الإصابات الشائعة التى تصيب كثير من الأشخاص خاصة الرياضيين، وأوتار الركبة هي مجموعة من العضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الفخذ، ووظيفتها الرئيسية السماح بثنى الساق والتمدد، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك". 

الأسباب الشائعة لقطع أوتار الركبة

-الاجهاد المرتبط بالتدريب الرياضى الشاق.
- إصابة مباشرة فى الفخذ.
-عدم الاحماء أو التسخين جيداً قبل ممارسة الرياضة.
-اصابة سابقة في أوتار الركبة.
 

أعراض تمزق أوتار الركبة

-ألم مفاجئ ينتشر في الفخذ.
-ألم عند لمس عضلة الفخذ.
-عدم القدرة على تحمل الوزن أو المشي.
-تشنجات.
-ألم العضلات خاصة أثناء ثني الركبة.
-تصلب أو تيبس العضلات .
علاج تمزق أوتار الركبة
-قلل النشاط حتى يزول الألم.
- وضع كمادات الثلج على المنطقة بعد الإصابة بحوالى 24 - 48 ساعة.
-ارتداء كمادات الضغط على الركبة.
-تمارين الحركة للحفاظ على المرونة فى الساق بعد فترة من الشفاء.
- أكل نظام غذائي متوازن.
 

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