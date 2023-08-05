سلطات القرم: تم الإعلان عن تهديد بشن هجوم على جسر القرم وحركة المرور ستستأنف لاحقا

وكالات

أكد مستشار رئيس شبه جزيرة القرم ، أوليغ كريوتشكوف، الإعلان عن تهديد بشن هجوم على جسر القرم، فيما أوضح أن أصوات الانفجارات التي سمعت في كيرتش ليست مرتبطة به.

وكتب كريوتشكوف في قناته على "تلغرام" أن "الأصوات العالية التي سمعها سكان كيرتش قبل ساعة، لا علاقة لها بجسر القرم. تم الإعلان عن تهديد بشن هجوم. وبعد زواله ستستأنف حركة المرور".

وشدد المتحدث بأنه لا يستطيع تأكيد المعلومات الخاصة بالانفجارات، مذكرا بأن إشارة "الإنذار" لم تطلق هناك للمرة الأولى، "بل مرتين وثلاث مرات في اليوم أحيانا".

وعلقت حركة المركبات على جسر القرم مؤقتا في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، مرتين، وذلك عند الساعة 13:19 لمدة 18 دقيقة، وعند الساعة 14:29 لمدة أربع دقائق.

ويذكر أن أوكرانيا اعتدت على جسر القرم يوم 17 يوليو الماضي بطائرتين مسيرتين، حيث فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب "عمل إرهابي".

وألحق الانفجار أضرارا بجزء الطريق على الجسر، فيما أصيبت فتاة وتوفي والداها.