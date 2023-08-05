حياة كريمة بالشرقية: افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف للشباب بمشاركة 72 شركة

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب، فعاليات ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق، للوظائف الشاغرة التي توفرها نحو 72 شركة، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المختلفة.

وتفقد نائب المحافظ، برفقة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة الشركات المساهمة بالوظائف الشاعرة كما استطلع اراء الشباب المشاركين بالملتقى، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "توظيف مصر"، "طور وغير" بوزارة الشباب والرياضة " والذي يأتي في إطار التعاون المشترك مابين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومؤسسة " حياة كريمة " والتعاون المشترك مع شركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وتحت إشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب.

شهد الملتقى إقبالاً كثيفاً من الشباب في أولى الساعات من بداية الملتقى بحضور الشركات المساهمة بالوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات كما يتم الإشراف والتنظيم بالملتقى من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بحضور مسئولي أندية البحث عن وظيفة المكلفين بالاعداد والتنظيم الخاص بالملتقى، يتيح الملتقى التقديم على عدة وظائف وليس مقتصرا على شركة واحدة فيتيح للمتقدم ان يقوم بتقديم سيرته الذاتيه لعدة شركات كما يترأي له وفقا لتخصصاته العلمية.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية بتنفيذ الملتقى حيث يساهم بشكل كبير في مساعدة الشباب حديثي التخرج في الحصول على وظيفة بشكل سريع وآمن وناشد "عبد المعطي"شباب الشرقية بالإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومي ، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة فى دفع مسيرة البناء والتنمية كما أكد أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب نحو الحياة العملية ، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل ، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى ، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه ، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل ، للانطلاق نحو تحقيق أهدافه وطموحاته، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.

أثنى عبد المعطي على ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من مجهودات تساهم في تنمية قدرات مواهب الشباب فضلا عن دورها المجتمعي الذي تقوم به خاصة في الفترة الأخيرة وما شهدته مراكز الشباب من تطوير في بنيتها التحتية وتحويلها إلى مراكز شباب خدمة مجتمعية، كما أشاد سيادته بدور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في دعم المجتمع المصري وما حققته من إنجازات على أرض الواقع بشكل ملموس وفي وقت كانت الاسر المصرية بحاجة إلى الدعم والاهتمام في ظل الظروف الاقتصادية فكانت مبادرة حياة كريمة حاضره بدورها الريادي والمجتمعي وكان لها ومازال من الأثر الايجابي في دعم الأسر المصرية الأكثر احتياجاً كما يأتي دورها اليوم بالملتقى ليكمل مسيرة العطاء تحت رعاية فخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة ، أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في مختلف محافظات الجمهورية، كما تسعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بهذا التعاون مابينها وبين مؤسسة حياة كريمة لتنفيذ ملتقى التوظيف بمساهمة أكثر من 70 شركة في القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب الخريجين كما المح سيادته على ان مديرية الشباب والرياضة قد نفذت تدريبات "من أجل التوظيف" وكيفية الحصول على وظيفة مناسبة وتدريب الشباب على كيفية كتابة السير الذاتيه بشكل احترافي والتسويق الجيد لمهاراتهم بما يساعدهم في الحصول على الوظيفة المناسبة واليت اعقبها تنفيذ الملتقى كما دعي الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة شباب محافظة الشرقية بالحضور الي ملتقى التوظيف والذي يقام على مدار يومين السبت والأحد للحصول على الوظائف المناسبة وفقا للتخصصات العلمية المناسبة.