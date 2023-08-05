حياة كريمة بأسوان.. إنشاء أسواق ومواقف سيارات حضارية الأبرز بالتنمية المحلية

أسوان - صلاح المسن

جهود كبيرة توليها الدولة المصرية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، ومبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

وتسابق أجهزة الدولة والشركات المنفذة بمحافظة أسوان الزمن، لنهو 19 مشروعا على مستوى مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية التى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة."

وتم تسليم بعض هذه المشروعات ودخولها الخدمة وبعض المشروعات تم إنجازها بنسبة كبيرة جدا وأوشكت على التسليم، وتضم مشروعات وزارة التنمية المحلية 7 أسواق، و6 مواقف لسيارات السيرفيس، و6 نقاط إطفاء.

وتسعى الدولة المصرية، لتقديم خدمات بصورة احترافية وسريعة تليق بالمواطنين مع تبسيط وتيسير تلك الخدمات، وجارى استلام المشروعات المستهدفة والانتهاء من توصيل المرافق ؛ وتذليل أى عقبات تواجه عمليات تنفيذ باقى المشروعات المخططة لسرعة الانتهاء منها لدخولها الخدمة.

وفى مركز كوم أمبو، يجرى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كوم أمبو بتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة والذى يضم موقف رؤوف لسيارات السرفيس، والمقام على مساحة 16 ألف و800 م2، وبتكلفة 47 مليون جنيه حيث سيستوعب 232 سيارة ميكروباص، بجانب منطقة الخدمات والتى ستشمل 19 محلا تجاريا، وكافتيريا ومسجد و4 دورات مياه عمومية، ومكتب إدارى، كما سيضم مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كوم أمبو أيضًا إنشاء موقف الكفور للسيرفيس على مساحة 12 ألف و600م2 ليستوعب 200 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى ستضم 17 محلا تجاريا وكافتيريا ومكتب إدارى، الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى، والذى سيساهم فى تحقيق نقلة نوعية حيث يأتى ذلك ضمن تنفيذ 5 مشروعات عبارة عن مواقف وأسواق ووحدات إطفاء لتفريغ المدينة من المواقف العشوائية والباعة الجائلين، ومشروع وحدة إطفاء جعفر الصادق، حيث جارى أعمال التسليم المبدئى مع وجود ملاحظات، وتم التنبيه على المقاول بتلافيها بالتسليم النهائى للمشروع.

وفى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، يجرى تنفيذ مشروعات وزارة التنمية المحلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن سلسلة من الإنجازات المتتالية التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " حيث تخدم مشروعات وزارة التنمية المحلية 175 ألف نسمة داخل مركز ومدينة نصر النوبة، والتى تضم 12 مشروعا منها 5 أسواق حضاريا، وموقف للسيرفيس، و6 وحدات إطفاء من إجمالى 19 مشروعا على مستوى مراكز ومدن المرحلة الأولى للمبادرة تضم 7 أسواق، و6 مواقف للسيارات، و6 نقاط إطفاء، وشملت تسليم مشروع سوق بلانة، على مساحة 2115 م2، وبتكلفة 4.3 مليون جنيه، ويضم 75 بايكة واستراحات ودورات مياه عمومية وكافتيريا، وهو الذى يتوازى مع إنشاء سوق قروى أبو سمبل بمساحة 1400 م2، وبتكلفة 4.3 مليون جنيه، ويضم أيضًا 75 بايكة، ثم موقف بلانة لسيارات السيرفيس، بتكلفة 4.2 مليون جنيه ويسع 30 سيارة، بالإضافة إلى وحدة إطفاء النقرة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، والتى تضم 2 سيارة على مساحة 340 م2.

وفى مركز ادفو بمحافظة أسوان، تم تنفيذ مشروعات وزارة التنمية المحلية بقرية الكلح غرب بمركز إدفو التى تخدم حوالى 75 ألف نسمة تقريبًا داخل قرية الكلح غرب، والتى تضم 2 مشروع منها 1 سوق حضارى، و1 وحدات إطفاء من إجمالى 19 مشروعا على مستوى مراكز ومدن المرحلة الأولى للمبادرة تضم نقطة إطفاء الكلح غرب.

وتم إنجاز موقف سيارات النقل الداخلى بعزبة تلى، وسوق الفوزة بقرية الطوناب بمركز ادفو بنسب 95% لكل مشروع.

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