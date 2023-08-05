جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات الملتقى الأول للقيادة الاجتماعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت جامعة كفر الشيخ بوفد طلابي، فى فعاليات الملتقى الأول للقيادة الإجتماعية بعنوان «سفراء العمل الاجتماعي»، الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقى ناقش دور الطلاب فى تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرات القومية الرئاسية، والتأكيد على أهمية العمل الجماعى كونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الطلاب، وتنمية مهارات القيادة والتفكير الاجتماعي لديهم، إلى جانب تحفيزهم لتحقيق التغيير الإيجابي بمجتمعاتهم.

جدير بالذكر، أن الملتقى تضمن عددا من المحاضرات وورش العمل المتعلقة بالمحاور التي يدور حولها ، حيث ناقش الملتقى مبادرات وزارة الشباب والرياضة الاجتماعية، وتناول أيضًا المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، كما تضمن ورش عمل عن مهارات القيادة الاجتماعية، وورش عمل ذاتية عن إبداع الطلاب فى كيفية توظيف المبادرات الاجتماعية داخل جامعاتهم.