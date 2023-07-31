جامعة كفر الشيخ تعقد دورة تدريبية لتأهيل سفراء التميز للكليات بالتعاون مع التخطيط

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت جامعة كفر الشيخ، دورة تدريبية برئاسة الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور حازم شرف الدين، والدكتور إسراء حسني، من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجاء انعقاد الدورة لتأهيل وتدريب فريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة، وسفراء ونواب سفراء التميز لكليات الجامعة، عن كيفية تقديم طلبات الترشيح ورفع الملفات للمشاركة فى جائزة التميز الداخلي لجامعة كفرالشيخ في سياق إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية للجامعات.

اكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ان مشاركة الجامعة في جائزة التميز الحكومي تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنافسية وجودة الحياة، من أجل إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق «جائزة مصر للتميز الحكومي» لمواكبة التطورات، وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية، للتميز الحكومي تشجع روح المنافسة بين الجامعات المصرية والمؤسسات، وتحقيق معدلات أفضل لرضاء العاملين، ونشر ثقافة الجودة والتميز، وتعزيز روح الابتكار والابداع والمكافأة على التميز، فضلًا عن إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة بالجامعات والمؤسسات المختلفة.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تفعيل جوائز التميز الداخلي بالجامعة تعتبر بمثابة فرصة للتنافس الإيجابي بين الكليات والكوادر المتميزة والإدارات المختلفة وكذلك فرق عمل المبادرات والمشروعات التي تتبناها وتدعمها الجامعة.

وأكدت شاكر، على أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع تحفيز العناصر المتميزة بين العاملين داخل الجامعة، كما أن تأهيل وتدريب فريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة وسفراء ونواب سفراء التميز لكليات الجامعة لتقديم طلبات الترشيح للمشاركة فى جائزة التميز الداخلي للجامعة يعتبر نواة للتميز داخل جامعة كفرالشيخ.