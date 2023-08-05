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تنسيق الجامعات 2023.. وزير التعليم العالي يتفقد أعمال مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

السبت، 05 أغسطس 2023 01:00 م
تنسيق الجامعات 2023.. وزير التعليم العالي يتفقد أعمال مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس جانب من الجولة
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023.
 
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة اشتملت على تفقد القاعات المُخصصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، للتأكد من توفير كافة الإمكانات اللازمة لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وأداء عمله المنوط به، بما يُحقق مصلحة العاملين والمُترددين عليه من الطلاب، مؤكدًا على ضرورة التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقًا للقواعد المُنظمة لذلك. 
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير التقى بعدد من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدمة للطلاب، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوموا به طوال فترة التنسيق بمختلف مراحله.
 
كما التقى الدكتور أيمن عاشور ببعض أولياء الأمور والطلاب الذين تواجدوا في مكتب التنسيق، واطمأن الوزير على حصولهم على المساعدة الكافية من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، وتمنى للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.
 
واطمأن الدكتور أيمن عاشور على انتظام عمل المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور وتقديم المساعدة وتيسير كافة الإجراءات أمامهم، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام إلتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية بمختلف مراحل التنسيق. 
 
وأوضح  السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي استمرت حتى 3 أغسطس الجاري، فيما بدأت المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023، بداية من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .
 
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، و السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وسيد سافوري مدير مكتب التنسيق، ولفيف من مسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
 
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