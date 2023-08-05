اليوم السابع
Ads
السبت، 05 أغسطس 2023 04:59 م
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الجامعات 2023.. معامل جامعة حلوان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة

السبت، 05 أغسطس 2023 02:42 م
تنسيق الجامعات 2023.. معامل جامعة حلوان جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستقبل معامل جامعة حلوان أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز معامل للحاسب الآلي مزودة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2023-2024.
 
وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على جاهزية الاستعدادات والمعامل التي تم تعقيمها بشكل جيد، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، حيث أن المعامل المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم خلال المراحل المختلفة هي مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، معمل كلية الفنون الجميلة، معمل كلية التربية الرياضية الهرم، وذلك في ظل الحرص على مساعدة طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم. 
 
وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل مزودة بالأجهزة، وتقدم خدماتها المميزة للطلاب بالمجان طوال أيام المراحل المختلفة للتنسيق، مع توفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، ويتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء تسجيل الرغبات في التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك. 
 
يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023.
 
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر 22304 الشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر 15013، الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61%.
 
41db87d4-6187-4da5-84b6-474ecb57c7ba
 

 

c6b465e6-8951-4b3d-88b9-a95c282d779a
 

 

ff003fcd-f725-40fd-bf1d-b59bd4456ce8
 

 

 


تنسيق الجامعات 2023

مكتب التنسيق

تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2023

تنسيق القبول بالجامعات اليوم السابع

موقع نتيجة التنسيق

منظومة التنسيق الالكتروني

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 اليوم السابع

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى لقبول المرحلة الأولى

الحد الأدنى للطب

الحد الأدنى للهندسة

موقع التنسيق للجامعات 2023

مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

كيف يتم التواصل مع مكتب التنسيق

موقع مكتب التنسيق الرئيسي

رقم مكتب التنسيق بجامعة عين شمس

مواعيد مكتب تنسيق جامعة القاهرة

رقم مكتب التنسيق للشهادات المعادلة

رقم شكاوى التنسيق

شكاوى مكتب التنسيق

مكتب تنسيق الجامعات

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي بالجيزة

عنوان مكتب التنسيق بالقاهرة

نتيجة التنسيق بالاسم

معرفة التنسيق برقم الجلوس

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات الخاصة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2023.. وزير التعليم العالي يتفقد أعمال مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

السبت، 05 أغسطس 2023 01:00 م

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

السبت، 05 أغسطس 2023 01:00 م

تنسيق الجامعات 2023.. القائمة الكاملة لكليات جامعة المستقبل وأسعارها

السبت، 05 أغسطس 2023 12:00 م

تنسيق الجامعات 2023.. القائمة الكاملة لكليات جامعة النهضة وأسعارها

السبت، 05 أغسطس 2023 11:00 ص

تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على كليات جامعة نيو جيزة وأسعارها

السبت، 05 أغسطس 2023 10:29 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة