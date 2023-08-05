النوم على معدة فارغة يمكن أن يساعد في التخلص من الكوليسترول السيئ

إيناس البنا

هل تبحث عن طريقة لذيذة وطبيعية لتعزيز صحتك؟ الشيء الوحيد الذي يجب أن تفكر فيه هو الثوم ، نعم أنت سمعت ذالك صحيح، وفقا لموقع "webmd"، يعد الثوم أحد أكثر الأعشاب شيوعًا في المطبخ، حيث يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي لم نستكشفها بعد. اليوم.

الفوائد الصحية للثوم الثوم هو مفتاح الكثير من الفوائد الصحية، سواء كنت تحب الرائحة القوية التي ينبعث منها أم لا، فمنذ العصور القديمة، تم استخدام هذا المكون الفعال في العلاجات التقليدية لعلاج كل شيء من مرض السكري إلى خفض الكوليسترول.

ومع ذلك ، كيف يمكنك استخدام الثوم بانتظام في نظامك الغذائي دون إزعاج براعم التذوق لديك؟ هناك العديد من الطرق اللذيذة والسهلة لدمج الثوم في طعامك.

وفقًا لطب الأعشاب، فإن تناول الثوم في نظامك الغذائي بانتظام يمكن أن يكون له عدد من الآثار الإيجابية على صحتك، بما في ذلك تحسين صحة القلب وإدارة مرض السكري وتقليل مستويات الدهون الثلاثية. هناك عدد من الطرق اللذيذة والفعالة لاستهلاك الثوم وتعظيم فوائده ، حتى لو لم يستمتع به بعض الناس نيئًا.

الثوم النيئ على معدة فارغة يمكن أن يساعد تناول الثوم النيء على معدة فارغة في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

الثوم مليء بالعديد من الفوائد الصحية. ومع ذلك ، فإن أحد أبرزها هو التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة، يحتوي الثوم الخام على الأليسين، وهو مركب معروف بخصائصه في خفض الكوليسترول وتخفيف الدم. عند تناوله مع الماء الدافئ على معدة فارغة في الصباح ، يمكن الاستمتاع بخيرات الأليسين، كما يعد تناول الثوم نيئًا وعلى معدة فارغة هو أفضل طريقة لاستهلاكه لأن الطهي يخفف من الأليسين. الفوائد الصحية للثوم الخام هل تعلم أن الفرد العادي يستهلك كيلوجرامين من الثوم سنويًا؟ تم استخدام هذه التوابل من قبل المجتمعات القديمة لآلاف السنين كنوع من الأدوية قبل استخدامها لتذوق وجباتك المفضلة، فقد تم استخدام المزايا الصحية للثوم من قبل ثقافات متنوعة مثل الصينية والمصرية والرومانية، هناك الكثير من الأدلة لصالح استخدامهم للخصائص العلاجية للثوم، وفقًا للدراسات ، فإن تناول الثوم له فوائد صحية عديدة.



فيما يلي بعض الفوائد الصحية المزعومة للثوم النيئ: يحسن المناعة

يدعم صحة القلب

يستقر مستويات السكر في الدم

يحمي صحة الدماغ

الأليسين، وهو مكون صحي يحتوي على الكبريت، هو أكثر وفرة في الثوم الخام. استقرت مستويات السكر في الدم ، وتدعم صحة القلب والدماغ بالثوم، وفقًا للبحث.