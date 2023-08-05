المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لبائع فحم لحيازته "هيروين" فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من، المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد ألفيومى، بمعاقبة المتهم " أ.ح.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مإلى مائه ألف جنيه ،ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5950 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات توصلت لقيام المتهم "أ.ح.س" بائع فحم، بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وبيده حقيبة، فتم ضبطه وانتذاع الحقيبة من يده وفض محتوياتها تبين أنها تحوى على اسطوأنه دائرية لمخدر الهيروين وكذلك عدد 25 لفافة لمخدر الهيروين ، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مإلى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائى ،ان المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين وأن الاسطوانة الأولى تزن 229.67 جرام، وأن اللفافات الأخرى تزن 26.12 جرام، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.