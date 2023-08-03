المشدد 10 سنوات لبائع أسماك لحيازته 48 قطعة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم " م.س.م" بائع أسماك بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا 50 ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 699 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، بلاغ يفيد ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض،بدائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، أن التحريات توصلت،الي قيام المتهم" م.س.م" بائع اسماك ، بالاتجار في المواد المخدرة،فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، ونفاذا لتنفيذ القرار، انتقلت قوة إلى مكان تواجد المتهم، فتمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بداخلها 46 قطعة لمخدر الحشيش، وسكين تحوي على أثار مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش ملابسة عثر علي قطعتين لذات المخدر.

بمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.