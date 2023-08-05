الكويت تحذر مواطنيها فى لبنان من الاقتراب من مواقع الاضطرابات

حذرت سفارة دولة الكويت لدى لبنان، اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في لبنان من الاقتراب من مواقع الاضطرابات مطالبة اياهم بالتزام الحيطة والحذر.
ودعت السفارة الكويتية في بيان مواطنيها إلى الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.
وأكدت أنها على أتم استعداد لتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان بخصوص أية استفسارات على رقم الطوارىء .
وكانت السفارة السعودية في لبنان، قد دعت رعاياها إلى سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وحذرتهم "من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".
وقالت السفارة في بيان على تويتر: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".
وأضافت: "كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".
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