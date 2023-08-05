الكويت تحذر مواطنيها فى لبنان من الاقتراب من مواقع الاضطرابات

إيمان حنا

حذرت سفارة دولة الكويت لدى لبنان، اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في لبنان من الاقتراب من مواقع الاضطرابات مطالبة اياهم بالتزام الحيطة والحذر.

ودعت السفارة الكويتية في بيان مواطنيها إلى الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.

وأكدت أنها على أتم استعداد لتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان بخصوص أية استفسارات على رقم الطوارىء .

وكانت السفارة السعودية في لبنان، قد دعت رعاياها إلى سرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وحذرتهم "من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".