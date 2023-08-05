"الصحة" تعلن إجراء 57 قسطرة قلبية خلال 3 أيام ضمن حملة "100 يوم صحة" بمحافظة قنا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء 57 قسطرة قلبية تشخيصية ، وعلاجية، وتركيب دعامات دوائية، خلال 3 أيام، بالتعاون مع كلية طب جامعة السويس، ضمن أعمال حملة «100 يوم صحة» بمحافظة قنا.

يأتي ذلك ضمن قافلة طبية تعمل تحت مظلة حملة «100 يوم صحة» للقضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية بمحافظة قنا، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب الداوودي محافظ قنا، وبالتنسيق مع الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، والدكتور عبدالرحمن الطحان عميد كلية طب السويس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القافلة تقدم خدماتها في مستشفى قنا العام، خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري، لافتاً إلى أن القافلة تضم فريق طبي من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب جامعة السويس، بالتنسيق مع أعضاء الفريق الفني من قطاع الطب العلاجي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، إن القافلة أجرت 42 قسطرة قلبية تشخيصية، و15 حالة قسطرة علاجية وتركيب دعامات دوائية وبالون، منوهاً إلى استمرار أعمال القافلة حتى اليوم السبت.