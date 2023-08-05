السجن 10 سنوات لعامل و3 سنوات لآخر بتهمة الاتجار وتعاطى الحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ع"عامل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش، كما عاقبت المتهم " ع.ا.م" بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطي وإحراز الحشيش المخدر بدائرة مركز ساقلته بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته بسوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد قطع الحشيش ،كما تم ضبط المتهم الثاني وبحوزته عدد من قطع الحشيش بقصد التعاطى وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.