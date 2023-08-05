الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة).

لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) .

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.