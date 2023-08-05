الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليونى جنيه

كتب محمود عبد الراضى - كريم صبحى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإشراف اللواء شريف روؤف مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط (تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من دائرة مركز شرطة طوخ ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – 1000 قرص لمخدر لعقار "ترامادول" - بندقية آلية - 8 خزينة متنوعة – بندقية خرطوش

– 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 أسلحة بيضاء - 9 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبلغ مالى).

▪ بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,110٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.