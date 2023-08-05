التموين: مخزون السكر يكفى لأكثر من 6 أشهر

كتب مدحت وهب

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن مخزون السكر لدى الوزارة يكفى احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 6 شهر،كما يتم إنتاج السكر المحلى حاليا من محصول بنجر السكر.

جدير بالذكر أنه قبل 6 سنوات شهدت الأسواق أزمة كبيرة في سلعة السكر بسبب نقص المعروض نتيجة تراجع القطاع الخاص عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وقتها، مما تسبب فى حدوث أزمة ، حتى تدخلت وزارة التموين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإعداد خطة لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية، ونجحت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى، من خلال تطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائي لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تطوير مصنع شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة احدى شركات وزارة التموين من تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعى البنجر أيضا توفير الخدمات الإرشادية للمزارع مما ساهم فى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.